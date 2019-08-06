Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Ahmet Dursun Şahin elektrik faturaları İstanbul Başakşehir
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.Analistler ABD'nin Çin'i, kur manipülatörlüğü yapmakla suçlamasının ardından küresel piyasaların, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılmasıyla...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Analistler ABD'nin Çin'i, kur manipülatörlüğü yapmakla suçlamasının ardından küresel piyasaların, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılmasıyla negatif seyrettiğini kaydetti.

Avrupa borsalarında dün yaşanan sert düşüşün ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bugün yüzde 0,04 artışla 369,59 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki gerilemenin de etkisiyle Almanya'da DAX ve İngiltere'de FTSE endeksinin dün yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyelerini test ettiğini kaydetti.

Dünkü sert düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla toparlanan Almanya DAX endeksi açılışın ardından yüzde 0,25 primle 11.687,44 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 azalışla 7.210,75 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.775,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.261,59 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artarak 20.791,83 puanda seyrediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5