İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Analistler ABD'nin Çin'i, kur manipülatörlüğü yapmakla suçlamasının ardından küresel piyasaların, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılmasıyla negatif seyrettiğini kaydetti.

Avrupa borsalarında dün yaşanan sert düşüşün ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bugün yüzde 0,04 artışla 369,59 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki gerilemenin de etkisiyle Almanya'da DAX ve İngiltere'de FTSE endeksinin dün yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyelerini test ettiğini kaydetti.

Dünkü sert düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla toparlanan Almanya DAX endeksi açılışın ardından yüzde 0,25 primle 11.687,44 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 azalışla 7.210,75 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.775,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 5.261,59 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artarak 20.791,83 puanda seyrediyor.



