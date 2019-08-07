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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginliklerin devam etmesine rağmen taraflardan gelen açıklamalarla...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginliklerin devam etmesine rağmen taraflardan gelen açıklamalarla tansiyonun şimdilik düştüğünü belirtti.

Almanya'da açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentilerin altında kaldığını bildiren analistler, küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle Avrupa borsalarının güne yükselişle başladığını kaydetti.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 kazançla 368,96 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 yükselişle 11.658,19 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artışla 7.174,89 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 8.741,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 primle 5.258,271 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 kazançla 20.677,49 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2162, avro/dolar paritesi de 1,1191 seviyelerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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