Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin Sait Haznedar
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.Bugün...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu bildiren analistler, pay piyasalarında etkili olan tepki alımlarının endekslerin yükselmesini sağladığını ifade etti.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 kazançla 371,83 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,76 yükselişle 11.739,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.225,66 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 8.825,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 primle 5.325,91 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 20.703,06 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2176, avro/dolar paritesi de 1,1217 seviyelerinden işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5