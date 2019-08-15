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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.Analistler, küresel piyasalarda son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, Arjantinde'ki gelişmeler, ticaret savaşı belirsizlikleri ve siyasi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Analistler, küresel piyasalarda son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, Arjantinde'ki gelişmeler, ticaret savaşı belirsizlikleri ve siyasi risklerin devam etmesinin resesyon endişelerini artırmasıyla risk iştahının azaldığını kaydetti.

Hafta başından bu yana açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması ile dün sert düşen Avrupa borsalarında bugün tepki alımlarının görüldüğünü ifade eden analistler, İngiltere ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 yükselişle 366,64 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 kazançla 11.522,06 puanda seyrediyor.

Brexit belirsizliklerinin etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.132,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 8.519,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 primle 5.262,57 puan oldu. İtalya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2074, avro/dolar paritesi de 1,1145 seviyelerinden işlem görüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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