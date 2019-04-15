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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 yükselerek, 388,10 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 5.508,73 puana, İtalya'da...

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 yükselerek, 388,10 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 5.508,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 değer kazanarak, 21.892,42 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 yükselişle 12.020,23 seviyesinden günü tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de değişmedi ve 7.436,87 puandan kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,01’lik yükselişle 1,1302 seviyelerinde işlem gördü.

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