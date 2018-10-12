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Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapandı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, küresel ekonomide büyümeye yönelik riskin artmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapadı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 10,19 azalışla 358,95 puana indi.Almanya'da...

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapandı
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BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, küresel ekonomide büyümeye yönelik riskin artmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapadı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 10,19 azalışla 358,95 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13’lük kayıpla 11.523,81 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 6.995,91 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,18 değer kaybederek 8.902.00 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 19.255,98 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,20 kayıpla 5.095,98 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,24'lük düşüşle 1,1562 seviyesinde bulunuyor

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Avrupa Borsaları
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