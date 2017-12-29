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Avrupa borsaları İngiltere dışında azalışla kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 azalarak 389,18 puana indi.Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,48’lik azalışla 12.917,64 puana, Fransa'da...

Avrupa borsaları İngiltere dışında azalışla kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 azalarak 389,18 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,48’lik azalışla 12.917,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybederek 5.312,56 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 azalışla 21.853,34 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,49 azalarak 10.043,90 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,85’lik kazançla 7.687,77 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,67'lik artışla 1,2022 seviyelerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıBorsaStoxx Europe 600
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