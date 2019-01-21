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Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, Çin'in geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiğini açıklamasının etkisiyle günü, İngiltere'deki...

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Çin'in geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiğini açıklamasının etkisiyle günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,19 azalarak 356,36 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalarak 4.867,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,35 düşerek 19.638,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62'lik kayıpla 11,136,20 puana geriledi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,03’lük yükselişle 6.970,59 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.41 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,1368 seviyelerinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaIngiltereKapanış
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