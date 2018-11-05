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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları, ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci bölümünün uygulamaya başlamasının etkisiyle İngiltere'deki FTSE-100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD'nin, nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü uygulamaya başlamasının etkisiyle İngiltere'deki FTSE-100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 azalarak 363,50 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 5.101,39 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 düşerek 19.281,03 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,21’lik düşüşle 11.494,96 seviyesinden kapattı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14'lük artışla 7.103,84 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.09 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 1,1394 seviyelerinde işlem görüyor.

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Avrupa Borsaları
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