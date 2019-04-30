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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ilk çeyrek ekonomik büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ilk çeyrek ekonomik büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 yükselerek, 391,35 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artarak 5.586,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak 21.881,33 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 11.999,93 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,30’luk düşüşle 7.418,22 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.39 itibarıyla yüzde 0,27’lik yükselişle 1,1216 seviyelerinde işlem görüyor.


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BorsaIngiltereKapanışLondra
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