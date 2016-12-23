Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne, Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselerek 360,02 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.058,03 puan oldu.

Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,2 artarak 11.478,60 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.255,89 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 4.842,59 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.349,60 puana çıktı.

Analistler bugün İngiltere ve Fransa'da açıklanacak 3. çeyrek GSYH ve ABD'de Michigan Ünivesitesi tüketici güven endeksi ile yeni konut satışları verilerinin izleneceğini belirterek, Noel ve yılbaşı tatiline erken başlayan yatırımcıların etkisiyle piyasalarda düşük işlem hacimli yatay bir seyir izlenebileceğini kaydetti. İngiltere'de piyasalar bugün Noel tatilinin başlaması nedeniyle yarım gün açık olacak.