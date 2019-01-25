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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

- Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları günü, teknoloji şirketlerinin pozitif verilerinin etkisiyle İngiltere’deki FTSE -100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artarak 357,85 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 artışla 4.925,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,26 değer kazanarak 19.810,52 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 1,36’lık artışla 11,281,79 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,14’lik azalışla 6.809,22 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,86’lık düşüşle 1,1403 seviyelerinde işlem görüyor.

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AvrupaIngiltereKapanışLondra
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