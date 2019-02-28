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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

- Avrupa borsaları günü küresel ve politik gelişmelerin etkisiyle İngiltere’deki FTSE -100 endeksi hariç yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları günü küresel ve politik gelişmelerin etkisiyle İngiltere’deki FTSE -100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artarak 373,03 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artarak 5.240,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,78 değer kazanarak 20.659,46 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,25’lik artışla 11,515,64 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,46’lık azalışla 7.074,73 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,04’lük artışla 1,1374 seviyelerinde işlem görüyor.

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AvrupaBorsaIngiltereLondra
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