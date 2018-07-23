Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi teknoloji bilim dünya
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü İspanya hariç düşüşle tamamladı.Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 384,88 puana düştü.Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10’luk kayıpla 12.548,57 puana, İngiltere'de...

Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü İspanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 384,88 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10’luk kayıpla 12.548,57 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 gerileyerek 7.655,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederek 21.605,21 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,37 azalarak 5.378,25 puana indi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,01’lik artışla 9.726,10 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,25'lik azalışla 1,1692 seviyelerinde bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İspanyaAvrupa BorsalarıStoxx Europe 600
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5