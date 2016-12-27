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Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselerek 360,46 puan oldu. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 11.454,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi...

Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselerek 360,46 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 11.454,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 4.842,23 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artarak 19.366,39 puana çıktı. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 9.364,50 puana indi.

İngiltere borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle bu hafta piyasalarda sakin bir seyrin izleneceği öngörüsünde bulunuyor.

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Avrupa Borsaları
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