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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasının ardından günü, İtalya FTSE MIB 30 endeksi hariç, düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 374,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 düşerek 5.104,33, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 azalarak 10.345,30 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 12.167,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 7.401,46 puana düştü.

İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 artarak 21.746,50 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 19:48 itibariyle yüzde 0,73'lük yükselişle 1,1882 seviyelerinde işlem görüyor.

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