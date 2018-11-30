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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalarak 357,49 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde...

Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalarak 357,49 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 5.003,92 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,36 düşerek 11.257,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kaybıyla günü 6.980,24 puandan kapattı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,15 artışla 19.188,97 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,61 azalışla 1,1322 seviyelerinde işlem görüyor.

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