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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, İtalya dışında günü kazançla tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artarak 387,06 puan seviyesine ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65'lik kazançla 7.676,28...

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, İtalya dışında günü kazançla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artarak 387,06 puan seviyesine ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65'lik kazançla 7.676,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 artışla 12.765,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 5.447,44 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 9.753,20 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 21.972,22 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,1658 seviyelerinde bulunuyor.

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