Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 359,71 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 artarak 7.020,22 puana, Almanya'da...

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 359,71 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 artarak 7.020,22 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 11.180,66 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,53 yükselerek 5.019,26 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 değer kaybederek 19.576,77 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 1,1469 seviyelerinde bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaEndeks
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1