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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü küresel politik gelişmelerin etkisiyle İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 375.64 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde...

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü küresel politik gelişmelerin etkisiyle İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 375.64 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 artarak 7.183,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 11.620,74 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.297,52 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybederek 20.715,97 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,41’lik azalışla 1,1289 seviyelerinde bulunuyor.

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