Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 391,35 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 artarak 7.523,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 12.235,51 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselerek 5.591,69 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybederek 21.896,84 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,37'lik düşüşle 1,1213 seviyelerinde bulunuyor.