Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Avrupa borsaları kararsız

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere, İspanya ve Fransa hariç düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.140,75 puana yükseldi. İspanya’da IBEX 35 ise yüzde 0,81 artışla 9406,40 puana çıktı. Kapanışta gösterge...

Avrupa borsaları kararsız

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere, İspanya ve Fransa hariç düşüşle kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.140,75 puana yükseldi.

İspanya’da IBEX 35 ise yüzde 0,81 artışla 9406,40 puana çıktı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalarak 361,95 puana geriledi.

Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 4.794,29 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 11.627,95 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalarak 18,899,19 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2’lik artışla 1,0788 seviyelerinde seyrediyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaKapanışLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.