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Avrupa borsaları karışık kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 377,25 puana çıktı.İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30’luk kazançla 21.419,27 puana, İngiltere'de...

Avrupa borsaları karışık kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 377,25 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30’luk kazançla 21.419,27 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37’lik artışla 7.537,92 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,20 artışla 9.637,40 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 12.234,34 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,05 azalışla 5.281,29 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,36'lık azalışla 1,1662 seviyelerinde bulunuyor.

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Avrupa BorsalarıBorsa
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