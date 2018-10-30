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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 355,53 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 7.035,85 puana çıktı. Almanya'da...

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 355,53 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 7.035,85 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 azalarak 11.287,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 4.978,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 düşerek 18.998,80 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.44 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,1352 seviyelerinde bulunuyor.

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