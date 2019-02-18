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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 369,78 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 yükselerek 5.168,54 puana, İtalya'da FTSE MIB...

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 369,78 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 yükselerek 5.168,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 artarak 20.329,83 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 7.219,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 azalarak 11.299,20 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,1305 seviyelerinde bulunuyor.


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