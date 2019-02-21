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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 370,41 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 7.167,39 puana, İtalya'da...

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 370,41 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 7.167,39 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 azalarak 20.209,72 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artarak 11.423,28 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yerinde sayarak 5.196,11 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,07'lik düşüşle 1,1327 seviyesinde bulunuyor.

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