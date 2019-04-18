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Avrupa borsaları Paskalya tatili öncesinde karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Paskalya tatili öncesinde karışık seyirle günü tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 390,46 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 6.895,02...

Avrupa borsaları Paskalya tatili öncesinde karışık seyirle kapandı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Paskalya tatili öncesinde karışık seyirle günü tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 390,46 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 6.895,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 21.956,59 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 12.222,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 5.580,38 puana ulaştı.

Yatırımcıların odak noktası bu yılın ilk çeyreğine dair şirket bilançolarında olurken, hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever'in ve enerji yönetimi şirketi Schneider Electric'in hisseleri, şirketlerin satış rakamlarının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

Avrupa Borsaları, Paskalya tatilinden dolayı yarın ve 22 Nisan Pazartesi günü kapalı olacak.

Bugün, Fransa ve Almanya'da nisana ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasa beklentilerinin altında gelmesinden sonra, avronun dolara karşı haftanın en düşük seviyesine gerilmesi de dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 1,1229 seviyelerinde işlem görüyor.

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