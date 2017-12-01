Avrupa borsaları sert düştü

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları haftanın son gününü sert düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 azalışla 384,02 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25’lik azalışla 12.861,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 kayıpla 5.316,89 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,23 değer kaybederek 10.085,00 puana düştü.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,17 azalarak 22.106,10 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,40 gerileyerek 7.297,50 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,01'lik azalışla 1,1902 seviyesinde bulunuyor.