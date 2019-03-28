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Avrupa borsaları "ticaret görüşmelerinin etkisiyle" karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliği dengelemesinin etkisiyle günü karışık seyirle...

Avrupa borsaları
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliği dengelemesinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalışla 376,84 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 artarak 11.428,16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 7.234,33 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalarak 21.080,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 5.301,24 puana geriledi.

Öte yandan, Alman kimya devi Bayer AG’nin hisseleri, ABD’de bir mahkemenin "Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olması" nedeniyle şirkete 80 milyon dolar tazminat ve para cezası vermesinin ardından bugün DAX açılış seansında yüzde 3'ten fazla düşüş göstermesine rağmen günü sadece yüzde 0,07 değer kaybederek kapadı.

Dün İsveç mali polisi tarafından "kara para" aklama iddiasıyla baskın düzenlenen ülkenin en büyük bankalarından Swedbank'ın hisseleri de yüzde 7,78 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,1231 seviyesinde bulunuyor.

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