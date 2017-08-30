Avrupa borsaları yükseldi

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, yatırımcıların Kuzey Kore’ye ilişkin endişelerinin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,70 değer kazanarak 371,01 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artarak 21.503,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 5.056,34 puana çıktı.
İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 artarak 10.245,80 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 7.365,26 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,47 artarak 12.003,47 puanla günü tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,59’luk değer kaybıyla 1,1901 seviyelerinde işlem görüyor.