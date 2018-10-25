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Avrupa borsaları yükseldi

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.Kapanışta, gösterge endeksi...

Avrupa borsaları yükseldi
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artarak 355,08 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,78 artarak 18.815,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 yükselerek 11.307,12 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59’luk artışla 7.004,10 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60’lık yükselişle 5.032,30 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:15 itibarıyla yüzde 0,15’lik düşüşle 1,1373 seviyelerinde işlem görüyor.

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