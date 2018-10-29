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Avrupa borsaları yükseldi

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in aralıkta yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağı açıklamasının ve Çin’in otomobil...

Avrupa borsaları yükseldi
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in aralıkta yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağı açıklamasının ve Çin’in otomobil alım vergisinde yüzde 50 indirime gideceği yönündeki haberlerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,90 artarak 355,51 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,91 artarak 19.039,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,20 yükselerek 11.335,48 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25’lik artışla 7.026,32 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44’lik yükselişle 4.989,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.27 itibarıyla yüzde 0,22’lik düşüşle 1,1376 seviyelerinde işlem gördü.

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