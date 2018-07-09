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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

- Avrupa borsaları, yatırımcıların beklentilerindeki olumlu seyrin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların beklentilerindeki olumlu seyrin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artarak 384,59 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 22.033,44 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 artarak 12.543,89 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92’lik artışla 7.687,99 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 5.398,11 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,04’lük yükselişe 1,1748 seviyelerinde işlem görüyor.

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