Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 364,99 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 7.059,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi...

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 364,99 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 7.059,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 yükselişle 5.173,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,23 artışla 19.717,83 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,69 kazançla 9.074,70 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,40 artarak 11.776,55 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,06’lık artışla 1,1584 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1