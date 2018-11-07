Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya tuyo canovate
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 artışla 366,39 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.117,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi...

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 artışla 366,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.117,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 yükselişle 5.137,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 artışla 19.540,94 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,99 kazançla 9.167,790 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 artarak 11.579,10 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,30’luk artışla 1,1458 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1