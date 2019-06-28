Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya food istanbul mersin
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Kırşehir'de buğday hasadına erken başlandı
Bozkırda 'erken hasat'
ATO'dan imar barışında çifte talep
ATO'dan çifte talep
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 384,87 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.425,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi...

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 384,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.425,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 12.398,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 yükselerek 5.538,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 kazançla 21.234,79 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,1372 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaEndeks
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5