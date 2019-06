“Avrupa'da birinciyiz“

Bakan Turhan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "sanayinin ve ticaretin kalbi", "ülkenin üretim merkezi" Kocaeli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Turhan, herkesin farkında olduğu üzere Türkiye'de, bölgede ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, stratejistlerin, dünyanın, ikinci cihan harbinden bu yana en derin krizini yaşadığı noktasında görüş bildirdiğini kaydetti.



Kimilerinin tüm bu yaşananları, farklı bir dünya savaşı olarak da tanımladığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:



"Bazı düşünürlere kalırsa, siyasal ve iktisadi krizden önce, insanlık krizi yaşanıyor ve bu buhran, hemen her şeyi olumsuz yönde tetikliyor. Bunları şunun için anlatıyorum; ister siyasetle uğraşalım, ister sanayici olalım, ister hizmet üreten olalım, isterse evinde oturan bir kimse olalım. Bu yaşananları görmezden gelerek, hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Örneğin, buzullar her geçen gün eriyor, 'Bana ne.' diyemeyiz. Yakın coğrafyamızda, kan gövdeyi götürüyor, 'Bana ne.' diyemeyiz. Koloni mantığıyla ticaretin kurallarını belirlemek isteyen ülkeler var, 'Bana ne.' diyemeyiz. Elbette 'Bana ne, ben işime bakarım, üretimimi yaparım, gerisi beni ilgilendirmez.' diyen de çıkabilir. Bunu saygıyla karşılarım ancak ürettiğiyle kalır, iki arpa boyu yol alamaz. Oysa bu ülkenin iki arpa boyu yol gideceklere değil, maraton koşucularına ihtiyacı var. Bunun da yolu, ne iş yaparsak yapalım, dünyada olup biteni iyi okumaktan geçmektedir."



"Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle dünyanın siyasi ve ticari olarak yeniden şekillendirildiğini belirterek, "Şayet o yıllarda, biz, birilerinin hazır pazarı olmayı tercih etmek yerine, kendi öz kaynaklarımızla, insan gücümüzle üretmeyi tercih etmiş olsaydık, yani yerli ve milli üretim yapsaydık, sanayi bacalarımızı tüttürseydik, ulaşım altyapımızı güçlendirseydik, bugün çok daha farklı bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık." dedi.

Bunların hayal olmadığını vurgulayan Turhan, "Hayal mi? Elbette değil çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki üç kıtanın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunmamız hasebiyle adeta doğal lojistik merkezi konumundayız. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. Deniz yolu mu dersiniz, kara yolu mu dersiniz, hava yolu mu dersiniz, demir yolu mu dersiniz. Hepsi mümkün. Bundan büyük bir kıymet olabilir mi? Tüm bunların ne anlam ifade ettiğini sanayiciler çok daha iyi bilecektir. Çünkü bir sanayici için bir üretici için üretim birinci adımsa, onu pazara en güvenli ve en ucuz yolla ulaştırmak ikinci, üçüncü adımdır." ifadelerini kullandı.



"Hava yolunu halkın yolu haline getirdik"



Bakan Turhan, tüm bu anlattıklarından hareketle Türkiye'de tarihi bir karara imza atarak, ulaşım seferberliği başlattıklarını kaydetti.



AK Parti iktidarları döneminde yaptıkları projelere değinen Turhan, şunları kaydetti:



"Neler mi yaptık? Ulaştırma sistemimizin ana omurgasını oluşturan kara yolları ağımızı, bölünmüş yollar, otobanlar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle çok daha güçlü hale getirerek, ülkemizin ulusal ve uluslararası koridorlarını tahkim ettik. Ülkemizin her köşesine uzanan devlet ve il yollarımızda fiziki ve geometrik standartları yükselttik, akıllı ve yüksek kaliteli ulaşım sistemleri tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık. Uzun yıllar ihmal edilen demir yolu ulaşımını, yeniden ulaştırma politikalarının odağına aldık. Bir yandan onlarca yıldır el değmemiş hatlarımızı yeniledik, diğer yandan yeni demir yolları, kent içi raylı sistem hatları ve yüksek hızlı tren projeleriyle yolcu ve yük taşımacılığımıza soluk aldırdık. Ayrıca demir yolu ulaşımından daha fazla katma değer elde etmek adına lojistik altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Hava taşımacılığının dünyada erişmiş olduğu teknolojik ve yapısal değişiklikleri, 16 yıl gibi kısa bir zaman diliminde ülkemizde uygulayarak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Hava yolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açmanın ötesinde hava ulaşım ağını yurt geneline yaydık. Milli hava yolu şirketimiz THY'yi, sadece kendi insanımızın değil, dünya vatandaşlarının tercih ettiği küresel bir marka haline getirdik. Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanımızla, bu alandaki değer ve rekabet gücümüz katlanarak artırdık."



"Ulaşımı da erişimi de kolay müreffeh Türkiye"



Bilişim ve teknoloji alanında da önemli yatırımlara imza atıldığını aktaran Turhan, "Ülkemizi bir uçtan diğer uca, gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme imkanlarıyla donattık. Sonuç olarak, tüm bu çalışmalarımızla bugün, düne göre ulaşımı da erişimi de çok daha kolay, güvenli ve müreffeh bir Türkiye'ye kavuşmuş bulunuyoruz." dedi.



Yalova'da dün tersaneler bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Turhan, "Orada tersanecilerimizin bana verdiği bilgilere göre, Avrupa'da tersanecilik hizmetinde bugün birinci sırada yer alıyoruz. Yapım, bakım ve onarımda. Bu çok büyük mutluluk verici, onur verici bir durum. Tüm bunların doğal sonucu olarak bugün dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayisine ve etkin bir denizcilik sektörüne kavuşmuş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Turhan, denizlerin anlam ve öneminin siyasi sınırların içinde kalmasından ibaret olmadığını, buraların jeo ekonomik olarak da büyük değer taşıdığını icraatlarıyla ortaya koyduklarını da söyledi.