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Avrupa'da perakende satışlar arttı

- Perakende satışlar, nisan ayında mart ayına göre Avro Bölgesi ve AB'de hafif artış gösterdi

Avrupa'da perakende satışlar arttı
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, mart ayına kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1 arttı. Perakende satışlar, 2017’nin nisan ayına göre de yüzde 1,7 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli AB'de ise perakende satışların aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,7 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında nisan ayında aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 2,3’le Almanya olurken, en fazla azalış yüzde 4,1’le Portekiz’de belirlendi.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 7,4’le Romanya olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke de yüzde 3,1’le Malta oldu.

 
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ABAB Perakende SatışlarAvro Bölgesi
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