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Avrupa devinin tüketici stratejisini bir Türk belirleyecek

Avrupa’nın lider beyaz eşya üreticisi devi BSH Grubu bünyesinde Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görevini sürdüren Ayşenur Evcil, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren BSH Grubu’nun Global “Direct-to-Consumer” stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi sorumluluğunu üstlenecek. Böylelikle BSH Global’in Doğrudan Tüketici Stratejilerini bir Türk yönetecek.

Avrupa devinin tüketici stratejisini bir Türk belirleyecek

BSH Gelişmekte Olan Pazarların Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev yapan Ayşenur Evcil, BSH Grubu’nun Global Direct-to-Consumer Kanallarının Strateji ve Yönetimini devralacak.

Avrupa’nın lider beyaz eşya üreticisi devi BSH Grubu bünyesinde Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görevini sürdüren Ayşenur Evcil, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren BSH Grubu’nun Global “Direct-to-Consumer” stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi sorumluluğunu üstlenecek. Proje kapsamında, BSH’ın global ölçekte entegre çoklu kanal stratejisinin belirlenmesini, doğrudan tüketiciye ulaşılan perakende ve e-ticaret yapısının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak olan Evcil, direkt olarak BSH Global CEO’su Carla Kriwet'e rapor edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü mezunu olan Ayşenur Evcil, CUNY Baruch College’de Pazarlama ve Uluslararası Ticaret alanında master yaptı. 20 yılı aşkın Amerika gibi gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda uluslararası iş tecrübesine sahip Evcil sırasıyla, International Masters Publishers, Kraft Foods, Citigroup, Eaglemoss Publishing Group, Accenture Digital gibi şirketlerde çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer aldı. Ayşenur Evcil, 2017 yılından bu yana BSH Grubu’nun Türkiye, CIS, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev aldı.

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BSH GlobalAyşenur EvcilBSH Grubu
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