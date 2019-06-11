Avrupa dijital reklam yatırımları 2018’de 55 Milyar Euro’yu aştı

Geçtiğimiz hafta Varşova’da gerçekleşen Interact Konferansı’nda açıklanan AdExBenchmark Raporu’na göre; Avrupa Dijital Reklam Yatırımları Video, Mobil ve Sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle geçen yıla göre %13,9 büyüyerek 55,1 milyar Euro’ya ulaştı. Bu aynı zamanda 2011’den bu yana görülen en hızlı büyüme olma özelliğini de taşıyor. Böylece Avrupa Dijital Reklam Pazarı 2012’ye oranla yaklaşık 2 katından fazla büyümüş oldu.



28 ülkeyi kapsayan AdExBenchmark Raporu, 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu.



Raporda yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli büyüme gösteren Out-stream Video ve mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarını da önemli ölçüde etkiledi. Out-stream Video reklam yatırımları yüzde 44,7, In-stream Video reklam yatırımları ise yüzde 19,7 oranında büyüdü. Video reklamları toplamda yüzde 30,9 artışla 7,6 milyar Euro’ya ulaşırken Display reklam yatırımlarının yüzde 33’ünü oluşturdu.



Arama motoru reklamları yüzde 12,5 büyümeyle 25 milyar Euro’ya ulaşarak en büyük Dijital Reklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü.



Sosyal medya yüzde 33,7 artışla Display reklam yatırımlarının yüzde 49’unu oluşturdu. Toplam Mobil reklam yatırımları yüzde 31,4 artışla 22,8 milyar Euro’ya ulaştı ve Avrupa Dijital reklam yatırımlarının yüzde 41’ini temsil eder hale geldi.



IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand rakamları şöyle yorumladı: “Avrupa’da Mobil ve Video tarafından domine edilen, sağlıklı ve çift haneli rakamlarla büyümeye devam eden bir manzara görmek son derece umut verici. Dijital reklam endüstrisi, Avrupa Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na 55 milyar Euro katkıda bulunuyor ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlara değer katıyor. Dijital reklam yatırımları Avrupa’daki tüm medya reklam yatırımlarının yüzde 45’ini oluşturuyor. Pazar bir yandan gelişmeyi sürdürürken yeni veri koruma kuralları kullanıcıları da bilinçlendiriyor. Kişisel gizliliğin ön planda olduğu, tüketicileri koruyan reklamlar sunmak Avrupa’nın Dijital Ekonomisini desteklemek açısından büyük önem taşıyor.”



IAB Avrupa AdExBenchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor. Display reklam yatırımlarının 2018’de yüzde 17,5 artışla toplamın yüzde 42,2’sini oluşturması ve Arama Motoru kategorisiyle aradaki farkı kapatması dikkat çeken bir nokta olarak öne çıkıyor.



2018 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Doğu ve Orta Avrupa bölgesinden oldu:

Ukrayna – yüzde 26,9 Rusya – yüzde 24,9 Belarus – yüzde 23,6 Çek Cumhuriyeti – yüzde 20,9 Sırbistan – yüzde 20,1