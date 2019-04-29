Avrupa iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

İSTANBUL (AA) - BusinessEurope Ticaret Stratejisi tutum belgesinin AB genişleme politikası başlığı altında ele alınan Türkiye bölümünde, Avrupa iş dünyası, Türkiye’nin AB sürecine atıfta bulunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması çağrısını paylaşıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den TÜSİAD ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı içeren Ticaret Stratejisi tutum belgesini yayımladı.

BusinessEurope, Ticaret Strateji tutum belgesini yeni dönemde AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu başkanları ve üst düzey yöneticilerle paylaşacak.

BusinessEurope Ticaret Stratejisi tutum belgesinin AB genişleme politikası başlığı altında ele alınan Türkiye bölümünde, Avrupa iş dünyası, Türkiye'nin AB sürecine atıfta bulunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması çağrısını paylaşıyor.

BusinessEurope ayrıca, Türkiye'nin AB ile entegrasyon süreci çerçevesinde AB müktesebatıyla uyumunun yatırım ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi için kritik önemine dikkati çekiyor. Avrupa iş dünyası, işleyen bir Gümrük Birliği ve hukuk devleti için Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecinin en iyi güvence olduğunu vurguluyor.



Ticaret Stratejisi tutum belgesi, Avrupa özel sektörünün ana temsil kuruluşlarından oluşan tüm BusinessEurope üyelerinin katkı ve uzlaşısına dayalı olarak hazırlandı. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK’in de katkı sağladığı belge, AB kurumları tarafından gelecek 5 yıllık yeni yasama döneminde iş dünyasının ortak tutumu olarak dikkate alınacak.





- "Türkiye'nin AB üyeliği, ikili ilişkilerin ötesine geçen bir vizyonu temsil ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, küresel dengeler ve ekonomik belirsizliklerle yüzleşen Avrupa kıtası için artık eylem zamanı olduğunu belirterek, BusinessEurope tarafından hazırlanan Ticaret Strateji belgesi kapsamındaki önerilerle Avrupa iş dünyasının kural temelli uluslararası sisteme ve Avrupa temel ilke ve değerlerine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

AB'ye tam üyelik perspektifini kaybetmeksizin odaklanılan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hedefinin, Avrupa'nın küresel düzeyde barış, refah ve istikrar merkezi olma vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kaslowski, Türkiye’nin AB üyeliğinin, ikili ilişkilerin ötesine geçen bir vizyonu temsil ettiğini kaydetti.

Kaslowski, küreselleşmenin yeni aşaması ve dijitalleşme ile tetiklenen dördüncü sanayi devrimi çağında küresel düzeyde belirleyici gücünü koruyan, yenilikçi ve ilerici bir Avrupa vizyonu için AB ve Türkiye’nin ortak gelecek tasarısında somut adımlar zamanı olduğunu vurguladı.



BusinessEurope, 2017’de yayımlanan "Avrupa’nın Geleceği" başlıklı tutum belgesinde de Türkiye’nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak Gümrük Birliği’nin güncellenmesine destek vermişti. Tutum belgesinde ayrıca, dijital ekonomi, güvenlik ve enerji alanlarında ilerlemenin altı çizilerek, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemi vurgulanmıştı.



Konfederasyon, 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye'nin AB Konseyi tarafından resmen "aday ülke" olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye’de demokratik reform sürecine ve Türkiye'nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek vermişti.

