Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantısı

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Avrupa İşletmeler Ağı'nın imkanları ve faaliyetleri ile KOBİ'lerin pazarlara erişimine önemli katkı sağladığını, ağın yeni dönemde tüm ortak kuruluşlar için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Biçer, yazılı açıklamasında, Türkiye konsorsiyumlarına yönelik, "Avrupa İşletmeler Ağı 2016 Ulusal Toplantısı"nın, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Laura Zampettı'nin katılımıyla başkentte yapıldığını ifade etti.

Avrupa İşletmeler Ağı'nın, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (COSME) 4 temel faaliyet alanından biri olan "pazarlara erişim" kapsamında yer aldığına işaret eden Biçer, 600 kuruluşun ortak olduğu ağın, Türkiye ve AB'deki yerel, ulusal ve bölgesel aktörleri, KOBİ'ler için bir araya getirdiğini kaydetti.

Biçer, söz konusu ağın imkanları ve faaliyetleri ile KOBİ'lerin pazarlara erişimine önemli katkı sağladığına, yeni dönemde tüm ortak kuruluşlar için önemli fırsatlar sunacağına dikkati çekti.

- "Türkiye'ye gerekli desteği vermeye hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Zampettı, "Türkiye, 15 Temmuz'da gerçekleşen ve AB'nin sert şekilde kınadığı darbe girişiminde zorlu bir süreçten geçmiştir. Bizler Türkiye'nin demokratik kurumlarına desteğimizi sürdürüyor ve her türlü terör faaliyetini şiddetle kınıyoruz. Karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi için Türkiye'ye gerekli desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, KOBİ'lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008'de önceki yıllarda KOBİ'lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı'nı devreye almıştı.