Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi:

WASHINGTON (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, serbest ticaretin küresel ekonomi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Dinamik bir küresel ekonomi geliştirebilmek için korumacılığa yönelik ısrarlara karşı koymalıyız." dedi.

Draghi, Fed'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlediği "Ekonomi Politikaları Sempozyumu"nda konuştu.



Küresel büyümede izlenen konjonktürel hızlanmanın, potansiyel üretim artırılmazsa kaybolmaya mahkum olduğunu vurgulayan Draghi, "Yavaşlayan büyüme, birçok gelişmiş ülkenin borçlarıyla ve demografik sorunlarla başa çıkmasını zorlaştırır." dedi.

Draghi, potansiyel büyümeyi arttırmanın verimliliği arttırmaktan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomide verimliliğin arttırılmasının en önemli unsuru serbestliktir. Serbest ticaret, yatırım ve finansal akışlar, verimliliğin yükselmesini sağlayan yeni teknolojilerin sınırları aşmasında önemli rol oynar. Buna karşın, serbest piyasalara yönelik toplumsal konsensüs son yıllarda zayıfladı."

Serbest ticaret ve yatırımlara yönelik karşıtlığın eşitlik ve güvenlik endişeleriyle arttığına işaret eden Draghi, verimliliği yükseltmek ve dinamik bir küresel ekonomiye erişmek için bu endişeleri gidermek gerektiğini vurguladı.



- “Korumacılığa yönelik ısrarlara karşı koymalıyız”



Draghi, küresel ticaret hacmini sınırlayacak ulusal politikalara temkinli yaklaşılması çağrısında bulunarak, "Dinamik bir küresel ekonomi geliştirebilmek için korumacılığa yönelik ısrarlara karşı koymalıyız. Bunu yapabilmek için korumacılığa en iyi şekilde nasıl yanıt vereceğimizi belirlemeliyiz” dedi.



Uluslararası işbirliğinin serbest ticarete yönelik endişeleri ortadan kaldırmakta yararlı olacağını anlatan Draghi, buna Avrupa Birliği’nden örnekler verdi.



ECB Başkanı Draghi, konuşmasında, para politikasına değinmezken, varlık alım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekleyen küresel yatırımcıları ise hayal kırıklığına uğrattı.

