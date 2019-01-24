Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

LONDRA (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bıraktığı, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, politika faiz oranının en azından bu yılın yaz aylarına kadar mevcut seviyesinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ECB, 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen ay sonlandırma kararı almıştı.

Tahvil alım programı, 2015'in mart ayından itibaren Avro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uygulanıyordu.

Bu arada, son dönemde Avro Bölgesi'nde Almanya, Fransa ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerin beklentilerin altında düşük büyüme kaydetmesi, piyasalarda Avro Bölgesi’ne ilişkin resesyon endişelerini artırıyor.



