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Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

LONDRA (AA) - Avrupa Merkez Bankasına (ECB) ait raporlama sitesinin hacklendiği bildirildi. Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankaya ait “Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi” (BIRD) adlı internet sitesinin hacklendiği kaydedildi....

Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi
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LONDRA (AA) - Avrupa Merkez Bankasına (ECB) ait raporlama sitesinin hacklendiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankaya ait “Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi” (BIRD) adlı internet sitesinin hacklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtilirken, hackerın, piyasalara ilişkin hassas bilgilere ulaşamadığı vurgulandı.

İnternet sitesi kullanıcılarının isimlerinin, e-mail adreslerinin ve pozisyonlarına ilişkin bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların şifrelerinin güvende olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ECB’ye bağlı olan ve bankaların raporlamalarına destek vermek için kurulan internet sitesinin bir süreliğine erişime kapalı tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

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Avrupa Merkez BankasıECBLondra
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