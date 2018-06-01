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Avrupa'nın bazı ülkelerinde Visa ödemeleri yapılamıyor

- Kredi kartı firması Visa, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan "hizmet aksaklığı" sebebiyle kullanıcıların kredi kartıyla ödeme yapamadıklarını bildirdi.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde Visa ödemeleri yapılamıyor
LONDRA (AA) - Kredi kartı firması Visa, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan "hizmet aksaklığı" sebebiyle kullanıcıların kredi kartıyla ödeme yapamadıklarını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, para aktarımlarının işleme konulmasını engelleyen aksaklığın sebebinin araştırıldığı, soruna en hızlı şekilde çözüm bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Visa'ya ödeme işlemleri hizmeti veren Paymentsense adlı şirket de transferlerdeki aksaklık üzerinde çalıştıklarını ve ödemelerin yeniden faal hale getirildiğini, ancak hala bazı aktarımlarda kesintiler yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Gün içinde İngiltere, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanıcılar Visa kredi kartlarını kullanamadıklarını bildirmişti.
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IngiltereİrlandaKredi Kartıödeme AksaklığıPara TransferiVisa
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