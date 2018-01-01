Avrupa'nın doğusunda lider

Bir Türk giyim markasının Doğu Avrupa'da büyük başarısi… COLIN’S, Doğu Avrupa’daki başarılarına bir yenisini ekleyerek, Belarus’ta Jean dalında yılın bir numaralı seçimi oldu Dünyanın 38 ülkesinde 600’e yakın mağazasıyla faaliyet gösteren COLIN’S jean dalında Belarus’un “1 Numaralı Seçimi” oldu. COLIN’S, ülkenin 16 yıldır perakende dalında düzenlenen en saygın marka tercih seçimi anketinde “Jean Mağaza Zincirleri” kategorisinde ilk sırada yer alarak, en çok tercih edilen marka ödülüne layık görüldü.

Hedef 2020’de pazar lideri olmak

Ödül ile küresel başarılarına bir yenisini eklediklerini belirten COLIN’S Global Satışlar ve Pazarlama Direktörü Önder Ön, “Doğu Avrupa COLIN’S için önemli pazarlardan biri. Belarus’taki bu başarı, yurtdışındaki mağazalaşma stratejilerimizin doğruluğunu bir kez daha gösterdi ve bizi bu pazarda daha da güçlendirdi. Hedefimiz, Doğu Avrupa’daki başarılarımızı 2020 yılına kadar yatırım yaptığımız tüm ülkelere yaymak için çalışıyoruz. Jean odaklı global ve dinamik bir moda markasıyız. Hayata kattığımız dinamizmi ve sunduğumuz keyifli alışveriş deneyimini tüm dünyada daha fazla gençle buluşturmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağımıza ve böylece Türk markalarının bilinirliğine de katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Doğu Avrupa’nın birincisi

BelBrand (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği) ve Belarus Cumhuriyet Gençler Birliği tarafından gerçekleştirilen anket sonucunda Belarus’un 2016 yılında en çok tercih edilen hazır giyim markası unvanına sahip olan COLIN’S, aynı dönemde Rusya’nın da en iyi bilinen 3 jean markasından biri oldu. Ukrayna’da düzenlenen Retail Awards’ta da 4 yıl üst üste en iyi giyim markası seçilen COLIN’S, “Yılın 1 Numaralı Seçimi” ödülü ile Doğu Avrupa’daki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu. Söz konusu ödül, 20 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında Belarus’ta 6 bölgede toplamda bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen marka tercih anketi doğrultusunda verildi.

Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya ve Gürcistan, dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren COLIN’S’in stratejik pazarları arasında bulunuyor.



COLIN’S Hakkında

Eroğlu Grubu tarafından 1983 yılında İstanbul'da kurulan COLIN’S, global arenada önemli başarılara imza atıyor. 1986 yılında İstanbul'da açılan ilk mağazasından sonra hızla büyüyen marka; bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya başta olmak üzere 38 ülkede 600’ü aşkın mağazaya ulaştı. Bir dünya markası olma yolunda büyük gelişim gösteren COLIN’S, modaya kazandırdığı ve dünyanın tercih ettiği ürünleri ile büyük beğeni topluyor.





