Avrupa'nın gözü Türk mühendislerinin buluşlarında

Isıtma ve soğutma sistemlerinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Karbonizasyona son vermek isteyen Avrupa’nın gözü ise ihtiyaç duydukları 5. nesil bireysel ve bölgesel ısıtma sistemlerini geliştiren Türk mühendislerde. Atık ısıyı ısıtma ve soğutma sistemlerinde verimli bir şekilde kullanmayı başaran Enover Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, 35 derecede kombilerin çalışabileceğinin altını çiziyor.

Yaşanan iklim krizine dur demek isteyen birçok ülke ısıtma ve soğutma sistemlerinde yeni arayışlara giriyor. Özellikle karbon salınımını %55 oranında azaltmayı hedef olarak belirleyen Avrupa’nın çözüm arayışı ise yeni nesil ısıtma sistemlerinde bulunuyor. Atıl halde bulunan ısıyı değerlendirerek ısınmak isteyen başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi heyecanlandıran teknolojik gelişme ise Enover Enerji’nin mühendislerinden geldi. 5. nesil Enover sistemlerinin %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştıracak teknolojide olduğunu aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, istenilen sıcaklığa optimize edilebilen ve 35°C’de çalışabilen yeni nesil tek teknolojinin EHP teknolojisi olduğunu vurguluyor.

Eski ya da Yeni Bina Fark Etmiyor

Karbon salınımını azaltmak ve düşük ısılarda hem ekonomik hem de verimli ısınmak artık hayal olmaktan çıkıyor. Bugüne kadar 100 yıllık bir geçmişe sahip eski teknoloji ile ısındırılan alanları nano-bor teknolojik partikülleri içeren EHP’li peteklerle 18 dakikada daha verimli ısındırmayı başaran Enover Enerji, atık ısının geri kazanımını sağladıkları 5. Nesil ısıtma ve soğutma teknolojileri ile düşük sıcaklıkta da kombilerin çalışmasını başardı. Özellikle eski binalara sahip olan Avrupa şehirlerinin atık ısıyı değerlendirecekleri sistemlere sahip olmamasının teknolojilerine olan ilgiyi daha da artırdığına dikkat çeken Dr. Malik Çağlar, ısı borulu panel radyatör kullanımıyla düşük sıcaklıklarda Enover sistemleri kullanılarak hem ucuz hem akılcı hem de verimli ısıtmanın mümkün olduğunun altını çiziyor.

Kombiler 35 Derecede Çalışacak

EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılarda atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilmesi ve üretim süreçlerindeki enerji ihtiyacının karşılanmasını sistemlerinde başaran Enover Enerji, 5. nesil bölgesel ve bireysel ısıtma sistemleri ile bunu ev ortamına da taşıyor. Bugüne dek denenen tüm sistemlerin ya mevcut sistemi daha fazla büyüttüğünü ya da entegre çözümler olarak sunulamadığını aktaran Dr. Malik Çağlar, atıl halde bulunan ısıyı geliştirdikleri sistemler sayesinde tekrar kazanarak kombilerin 35°C’de çalışabileceğini dile getiriyor. Enover ısı borulu radyatör sisteminin 5. nesil ısıtma evresine mevcut radyatörlere nazaran birim ağırlık başına bugünden hazır olduğunu da belirten Dr. Çağlar, %100 verimli ve bilinen tek sistemlerinin başta Avrupa olmak üzere ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin radarında olduğunu ve teknoloji ihracatına başlayacaklarının altını çiziyor.

Enover Enerji Hakkında:

2009 yılından beri ısıtma sistemleri sektöründe Ar-Ge bazlı teknolojik ürünlerin üretimini gerçekleştiren Enover Enerji, geliştirdiği EHP teknolojisiyle dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemini kullandığı ısıtma ve soğutma ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Ürün gamında; çelik panel radyatörler, elektrikli ve sulu aluminyum radyatörler, elektrikli ve sulu havlupanlar, elektrikli ısıtıcılar, ısı geri kazanım modelleri, bina, fabrika ve endüstriyel tesis ısıtma ve soğutma sistemleri ile su ısıtıcıları bulunan Enover Enerji, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ekonomik ve çevreci enerji devrimini gerçekleştiriyor.