Avrupa'nın pabucunu giydirecekler

Ayakkabı üreticilerini uluslararası pazar ile buluşturan Gapshoes Ayakkabı Fuarı, Gaziantep’de gerçekleşti. Cuma günü sona eren fuara Avrupa ülkelerinden yüksek oranda katılım oldu. 2016 yılında Fırat Kalkanı Operasyonu ile terör örgütü DAEŞ’in elinden kurtulan Çobanbey’den ayakkabı üreticilerinin de yer aldığı Gapshoes Ayakkabı Fuarı’nda Suriyeli ve Türk işletmeciler yeni ortaklıkların temelini attı. Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa fuarla ilgili, “Bu yıl fuara Avrupalı tüccarlar damgasını vurdu. Koronavirüs tedbirlerine ve bir kez ertelenmiş olmasına rağmen Gaziantep’de fuar süresince tüm otel odaları doldu. Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı gerçekleştiriyorduk. Bu yıl ürün çeşitliliğin ve kalitesinin artmasıyla Avrupa’dan da talep topladık” dedi.

Ortadoğu’nun en büyük ayakkabı fuarı Gapshoes, Gaziantep’de gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir kez ertelenen fuara beklenenin aksine yoğun katılım gerçekleşti. 29 Ocak Cuma gününe kadar açık olan fuara Türk üreticilerin yanı sıra DAEŞ işgalinden Fırat Kalkanı Operasyonu ile kurtulan Çobanbeyli ayakkabı üreticileri de katıldı. Türkiye’den aldıkları hammadde ve üretime yaptıkları katkıyla öne çıkan Çobanbeyli üreticiler 100’ü aşkın firmayla fuarda bölgelerini temsil etti.

Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa Gapshoes Ayakkabı Fuarı’nın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Koronavirüs önlemlerine ve bir kez ertelenmiş olmasına rağmen fuara ilgi ve katılım çok yüksekti. Gaziantep’de fuar süresince otel odaları doldu. Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı gerçekleştiriyorduk. Bu yıl ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artmasıyla Avrupa’dan da talep geldi” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ÜRETİLEN AYAKKABI AVRUPA PAZARINDA YER BULACAK

Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından bölgenin hızla geliştiğini belirten Hüseyin İsa, “Geçtiğimiz yıllarda ürettiğimiz ayakkabılarımız Türkiye üzerinden Ortadoğu pazarına gönderiliyor ve başta Irak olmak üzere kendisine yer buluyordu. Pandemi sürecinde Türk üreticilerle olan bağlarımız güçlendi. Onlara üretim desteği verdik ve hammadde kalitemiz arttı. Buna bağlı olarak ayakkabılarımızın çeşidi ve kalitesi yükseldi. Bu yıl Gapshoes fuarına koronavirüse rağmen Avrupa’dan yoğun katılım gerçekleşti. Balkan ülkeleri, Yunanistan, Romanya ve İtalya’dan gelen tüccarlar ürettiğimiz ayakkabılarla oldukça ilgilendi. Ürün kalitemizi korudukça, Avrupa pazarında daha fazla yer edineceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘TÜRK ÜRETİCİLERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ”

Çobanbey’de yer alan 450 ayakkabı imalathanesinin tamamının Türkiye ile çalıştığını belirten Hüseyin İsa, “Üretimde hammaddemizi Türkiye’den sağlıyoruz. Türkiye’deki büyük üreticilerle anlaşmalar yaparak üretimlerinin bir bölümünü üstleniyoruz ve böylece maliyetlerini düşürüyoruz. Türk ürünleri kalitesi ve fiyat avantajıyla dünya pazarında daha kolay yer buluyor. Rekabet gücünü artırıyoruz” şeklinde konuştu.

3,5 MİLYON ÇİFT AYAKKABI ÜRETTİLER

Geçtiğimiz yıl 3,5 milyon çift ayakkabı ürettiklerini, pandemi sonrası yaşanacak toparlanma süreciyle bu rakamın daha yükseklere taşınabileceğini ifade eden Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, “Pandemi nedeniyle sınırların kapanması, tüketimin düşmesi bizleri de olumsuz etkiledi. Talebin düzensizleşmesine rağmen 3,5 milyon çift ayakkabı üreterek başta Irak olmak üzere Ortadoğu pazarında yer aldık. Bu yıl Avrupa pazarına girerek bu rakamı daha da yükseklere taşımayı hedefliyoruz” dedi.