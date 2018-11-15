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Avrupa otomobil pazarı 10 ayda yüzde 1,4 büyüdü

- Avrupa otomobil pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüyerek 13 milyon 424 bin 360'a ulaştı

Avrupa otomobil pazarı 10 ayda yüzde 1,4 büyüdü
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İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüyerek 13 milyon 424 bin 360'a yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Ekim ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil satışları, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 13 milyon 424 bin 360 adet seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları en çok yüzde 13,3 ile İzlanda'da, yüzde 7,2 ile İngiltere'de, yüzde 4,4 ile Norveç ve İrlanda'da görüldü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise yüzde 26,3 ile Litvanya, yüzde 24,2 ile Romanya ve Macaristan yer aldı. Türkiye, ekim sonunda yüzde 30,68 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri Derneği
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